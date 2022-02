Ucraina. Biden, se Russia invade, “conseguenze rapide” Macron da Putin. Dobbiamo evitare la guerra

- Advertisement -

AgenPress – “Se la Russia invade ulteriormente l’Ucraina, noi siamo pronti, tutta la Nato è pronta” a reagire e ci saranno “conseguenze rapide e severe”: lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Sholz dopo l’incontro nello studio Ovale.

Intanto il presidente francese Emmanuel Macron ha detto a Vladimir Putin di sperare che i colloqui a Mosca servano ad “iniziare una de-escalation” in Ucraina. Ed ha sottolineato, secondo quanto riporta la Tass, che il “dialogo è l’unica opportunità per garantire sicurezza e stabilità all’Europa”. Da parte sua il presidente russo ha elogiato gli sforzi di Parigi per “risolvere la questione della sicurezza in Europa”.

- Advertisement -

“Cominciamo a costruire una risposta utile per la Russia, utile per tutta la nostra Europa, una risposta che consenta di evitare la guerra, di costruire gli elementi di fiducia, di stabilità, di visibilità. Insieme”, scrive in un tweet Macron, allegando una foto in cui lo si vede di spalle insieme a Putin.

“Cominciamo a costruire una risposta utile per la Russia, utile per tutta la nostra Europa, una risposta che consenta di evitare la guerra, di costruire gli elementi di fiducia, di stabilità, di visibilità. Insieme”.