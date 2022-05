Ucraina. Binetti (Udc): Incontro Draghi-Biden punto di partenza per pace

- Advertisement -

AgenPress. “La visita di Draghi negli Stati Uniti rappresenta un punto di partenza per il raggiungimento della pace in Ucraina. L’Italia chiede la pace come esplicito riconoscimento del valore della democrazia e della diplomazia e non come segnale di debolezza.

L’effetto paradosso della guerra in Ucraina è stato proprio quello di aver decretato una scissione probabilmente insanabile tra Ucraina e Russia, mentre ha rinsaldato i legami tra i paesi europei al loro interno e con gli Stati Uniti.

Draghi ha scelto di essere ambasciatore di questa linea di governo, tutta italiana, cercando di declinarla tra le spinte e le controspinte che fanno della guerra la massima catastrofe umana. Scegliere la via diplomatica significa ristabilire il senso della verità e della giustizia, senza ulteriori perdite di vita umana e contestualmente distruzione di strutture civili, di memorie storiche ed artistiche.

Nella sua prima visita negli Usa da presidente del Consiglio, Mario Draghi ha voluto sottolineare l’amicizia e la forte collaborazione che c’è tra Washington e Roma, ribadendo non solo la disponibilità del nostro Paese, ma l’assoluta necessità della cooperazione dell’Italia.

Biden ha riconosciuto a Draghi l’impegno a mantenere unita la Nato e l’Ue, sottolineando come sia riuscito in questa impresa tanto audace quanto non scontata. È la via Italiana per la Pace: dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace, per un cessate il fuoco e per l’avvio di negoziati credibili”.

Lo scrive in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc.