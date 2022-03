Ucraina. Binetti (Udc): Parlamento sta con Zelensky

- Advertisement -

AgenPress. “Il Parlamento italiano è dalla parte dell’Ucraina e sta con il presidente Zelensky. Dall’Aula della Camera, strapiena, giungono le voci di colleghi, deputati e senatori, che senza esitazioni si schierano con il popolo ucraino. È la prima volta che un capo di Stato interviene nell’Aula del parlamento per parlare a camere riunite.

Zelensky merita questo esplicito segno di stima e di appoggio per il dramma che sta vivendo insieme al suo popolo. La pace ha sempre un costo ed è il costo del coraggio e della vita di chi si pone a servizio delle persone più fragili: anziani, bambini, disabili. C’è sempre bisogno di qualcuno che se ne prenda cura in un paese in guerra.

Draghi nel suo discorso ha sottolineato il coraggio degli ucraini, la loro dignità e l’arroganza dei russi, mettendo in chiaro da che parte sta l’Italia. Siamo la patria del diritto e la nostra solidarietà verso l’Ucraina è ciò di cui siamo più orgogliosi”, lo afferma Paola Binetti, senatrice dell’Udc.