Ucraina. Binetti (Udc): Putin dittatore del terzo millennio, Europa dia risposte

- Advertisement -

AgenPress. “Putin è un dittatore del terzo millennio, ha già una storia segnata come i colleghi del secolo precedente. Non sono solo venti di guerra ma azioni militari ad elevata aggressività, che stanno colpendo il Paese in vari punti strategici, a cominciare dalla sua Capitale, il cuore della vecchia Ucraina.

- Advertisement -

Feriscono l’Ucraina perché la Russia di Putin teme la libertà di autodeterminarsi di un popolo, che desidera schierarsi con la Vecchia Europa per sentirsi più libero e garantire ai suoi cittadini un più ampio ventaglio di opportunità. È la vecchia strategia dei dittatori, che finisce col destabilizzare anche i paesi vicini e per questo avrebbe richiesto ben altro tipo di strategie fin dagli inizi del suo mandato.

A Putin dobbiamo mostrare tutti, ognuno per quanto di sua competenza, che non abbiamo paura. Deve farlo il parlamento europeo con il coraggio delle sue sanzioni, devono farlo imprenditori e banchieri, deve farlo la stampa e le TV, devono farlo i comuni cittadini: in Ucraina e in Russia, In Italia e in Europa. Ma devono farlo anche i suoi collaboratori, soprattutto quando hanno potuto constatare come il re sia nudo.

- Advertisement -

Perché solo così, legati da una rete dai fili sottilissimi e pressoché invisibili, potremo avere il coraggio di cambiare la storia e dire un’altra volta no alla dittatura e alle sue false soluzioni senza illusioni, facendo la nostra parte, come la storia della Resistenza di tutti i popoli del mondo ci insegna”.

Lo scrive in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc e responsabile dell’Ufficio Pari Opportunità del partito.