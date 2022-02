Ucraina. Binetti (Udc): Riflettere su binomio energia-ambiente

- Advertisement -

AgenPress. “La guerra tra Russia e Ucraina ha messo in evidenza una serie di problemi strutturali sul modo in cui l’Italia in questi anni ha gestito il tema-problema delle risorse energetiche, nelle loro diverse forme, anche in rapporto alla tutela dell’ambiente.

Il binomio energia-ambiente, e la complessità della loro relazione, diventerà sempre più centrale nel dibattito politico ed economico del Paese, ancor più ora che la tutela dell’ambiente è stata inserita nella nostra Costituzione. Ma l’Italia è un Paese che dal punto di vista energetico non è affatto autonomo. Non a caso il tema è stato affrontato con estremo rigore anche nell’intervallo di Draghi alle due Camere.

Proprio di questo si parlerà questa sera al Centro Culturale Villa delle Palme assieme alla senatrice Loredana De Petris, tra i massimi esperti in materia di ambiente ed energie rinnovabili, e Francesca Vender, che vanta una notevole esperienza nel campo della formazione”.

Così la senatrice dell’Udc Paola Binetti che questa sera, presso il centro culturale Villa delle Palme a Roma, modererà un incontro dedicato proprio al binomio energia-ambiente. All’iniziativa parteciperanno la senatrice Loredana De Petris e la dottoressa Francesca Vender.