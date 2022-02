Ucraina. Blinken, chiudiamo ambasciata americana a Kiev. Personale traferito a Leopoli

- Advertisement -

AgenPress – Gli Stati Uniti stanno chiudendo l’ambasciata americana a Kiev e “trasferendo temporaneamente” il piccolo numero del personale diplomatico rimasto a Leopoli, una città nella parte occidentale del Paese, “a causa della drammatica accelerazione nella formazione delle forze russe”, ha dichiarato il segretario di stato Antony Blinken.

“Ho ordinato queste misure per una – la sicurezza del nostro personale – e invitiamo vivamente tutti i cittadini statunitensi rimasti in Ucraina a lasciare immediatamente il paese”.

“Queste prudenti precauzioni non pregiudicano in alcun modo il nostro sostegno o il nostro impegno nei confronti dell’Ucraina. Il nostro impegno per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina è incrollabile”, ha affermato.

“Continuiamo anche i nostri sforzi sinceri per raggiungere una soluzione diplomatica e rimaniamo impegnati con il governo russo dopo l’appello del presidente Biden con il presidente Putin e la mia discussione con il ministro degli Esteri Lavrov”.

“Il percorso per la diplomazia rimane disponibile se la Russia sceglie di impegnarsi in buona fede. Non vediamo l’ora di riportare il nostro personale all’Ambasciata non appena le condizioni lo consentiranno”.

