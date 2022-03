Ucraina. Boris Johnson teme che Putin possa usare armi chimiche, è nel suo stile

- Advertisement -

AgenPress – Il primo ministro britannico Boris Johnson ha fatto suoi i timori dei funzionari statunitensi che hanno ipotizzato come la Russia potrebbe utilizzare armi chimiche in Ucraina.

Il primo ministro lo ha detto in una intervista rilasciata a Sky News, sottolineando che è “nello stile” di Putin ricorrere a questo tipo di metodi, con un riferimento ai casi di avvelenamento di dissidenti ed ex agenti russi nel Regno Unito di cui è stato accusato il leader del Cremlino.

Johnson ha accusato i russi di diffondere “fake news” sul sospetto di laboratori per la guerra batteriologica che Mosca, come ha affermato oggi il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, imputa all’Ucraina di aver impiantato sul suo territorio con l’assistenza degli Stati Uniti.

Il primo ministro ha parlato di comportamento “cinico e barbaro” da parte dei russi. “Cominciano a dire che ci sono armi chimiche che vengono immagazzinate dai loro avversari o dagli americani in modo che quando loro stessi schierano armi chimiche, come temo possano fare, hanno una storia falsa già pronta”. “Lo abbiamo già visto fare in Siria e anche nel Regno Unito”.

Questa mattina il ministro degli Esteri Liz Truss ha anche detto che il Regno Unito è “molto preoccupato” per il potenziale che la Russia utilizza armi chimiche in Ucraina, dicendo che “abbiamo già visto la Russia usare queste armi in campi di conflitto”.

