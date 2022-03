Ucraina. Brent Renaud ucciso dai russi ad Irpin. Sullivan (Usa). La Russia subirà gravi conseguenze

- Advertisement -

AgenPress – Il giornalista del New York Times, Brent Renaud, e il collega rimasto ferito stavano filmando i profughi in fuga da Irpin quando sono stati sorpresi da colpi di arma da fuoco ad un checkpoint. Renaud è stato colpito al collo ed è morto all’istante mentre il collega è stato trasferito in ospedale. In un video sui social si può ascoltare la versione del giornalista ferito che racconta di come Renaud sia stato colpito al collo dai proiettili. “Stavamo filmando i profughi in fuga”.

La Russia subirà “gravi conseguenze” per quanto sta facendo. E’ ovviamente scioccante e orribile”, commenta il consigliere alla Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jack Sullivan.

Intanto i giornalisti non potranno più entrare nella città di Irpin, vicino a Kiev, ha detto su Telegram il sindaco della città Oleksandr Markushyn, in seguito alla morte del giornalista.

“A partire da oggi, vietiamo ai giornalisti di entrare a Irpin. Vogliamo salvare la vita sia a loro che ai nostri difensori”, ha detto Markushyn.

Ha inoltre esortato i giornalisti e i civili ucraini a non pubblicare informazioni online sul personale militare, sul loro equipaggiamento o su qualsiasi cosa che possa indicare la loro posizione.

La polizia ha pubblicato una foto del suo corpo e del suo passaporto americano come prova, oltre a una foto di un badge stampa obsoleto del New York Times con il nome di Brent Renaud.

Un consigliere del ministro degli interni ucraino, Anton Gerashchenko, ha dichiarato che Renaud “ha pagato con la vita per aver tentato di esporre l’insidiosità, la crudeltà e la spietatezza dell’aggressore”.

Il New York Times ha dichiarato in una dichiarazione domenica: “Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della morte di Brent Renaud. Brent era un regista di talento che aveva contribuito al New York Times nel corso degli anni. Anche se in passato aveva contribuito al Times (l’ultima volta nel 2015), non era stato assegnato a nessuna scrivania al Times in Ucraina. I primi rapporti sul fatto che lavorasse per il Times sono circolati perché indossava un badge per la stampa del Times che era stato rilasciato per un incarico molti anni fa”.

Ma c’è stato almeno un altro giornalista ucciso, un cameraman morto nell’attacco alla torre della televisione di Kiev.

Yevhenii Sakun, corrispondente e operatore di ripresa del canale televisivo ucraino LIVE che lavorava anche per l’agenzia di stampa spagnola EFE, è stato ucciso durante un attacco alla torre il 1° marzo, afferma la Federazione internazionale dei giornalisti.

E molti altri sono stati presi di mira, tra cui il fotografo svizzero Guillaume Briquet, che è stato colpito da colpi di arma da fuoco da presunti membri di un commando speciale russo poco dopo aver superato un posto di blocco su una strada verso la città meridionale di Mykolaiv il 6 marzo, secondo Reporters sans frontières.

Briquet dice di essere stato anche molestato dai soldati, che gli hanno rubato 3.000 euro (3.275 dollari; 2.500 sterline).