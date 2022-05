- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin “è in uno stato d’animo in cui crede di non poter permettersi di perdere, penso che sia convinto che raddoppiare gli sforzi gli consentirà di fare progressi”.

Lo ha detto il capo della Cia William Burns parlando ad un evento a Washington. Putin “ha scommesso molto” sulla seconda fase della sua brutale offensiva in Ucraina, ha aggiunto sottolineando che non c’è “alcuna evidenza” che la Russia intenda usare armi nucleari tattiche.

