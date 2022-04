- Advertisement -

AgenPress. “La più alta rappresentante del Parlamento Europeo, la presidente Roberta Metsola, a Kiev segno di profonda vicinanza e solidarietà all’Ucraina.

Un gesto coraggioso di enorme spessore politico quello di Metsola, all’insegna della libertà e della democrazia valori per cui gli ucraini resistono. In quella stretta di mano c’è l’intera Europa che con fermezza dice no alla guerra si alla libertà”.

Così il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa.