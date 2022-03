Ucraina. Chernihiv. Sale il bilancio delle vittime. Vicesindaco Mariupol chiede intervento truppe Nato

- Advertisement -

AgenPress – Quarantasette persone sono state uccise giovedì in attacchi aerei russi su un quartiere residenziale della città di Chernihiv, hanno detto le autorità regionali.

I soccorsi sono stati sospesi a causa dei pesanti bombardamenti, secondo i servizi di emergenza locali.

Dall’inizio delle ostilità nella regione sono morte in totale 148 persone, per lo più civili, aggiungono le autorità locali.

La città di 300.000 abitanti si trova nel nord del Paese, vicino ai confini con Russia e Bielorussia.

Anche Mariupol, che è stata oggetto di pesanti bombardamenti.

Il vicesindaco ha lanciato un appello ai leader della Nato per inviare truppe in Ucraina, dicendo che la Russia non si fermerà finché non avrà trasformato il paese in un deserto e ucciso molti civili.

“Non c’è modo di impedire a Putin di uccidere i nostri civili dal cielo fino a quando la Nato non si sveglierà e capirà che non è un conflitto regionale: è una guerra contro la democrazia, contro la libertà, contro uno dei maggiori nazioni europee”, ha detto Sergei Orlov.

“Sembra che i leader della NATO non capiscano che Putin non si fermerà, hanno paura e questo è un peccato. E ci aspettiamo che un giorno i leader della NATO capiranno che è assolutamente necessario fornire supporto militare diretto all’Ucraina per fermare Signor Putin o almeno per chiudere il nostro cielo per proteggerci dalla minaccia del cielo”.