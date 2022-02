Ucraina. Cittadini cercano di fermare l’avanzata dei carri armati russi. Uno di loro si inginocchia

- Advertisement -

AgenPress – Un video drammatico fuori Bakhmach, in Ucraina, mostra cittadini ucraini in piedi di fronte ai carri armati russi, nel tentativo di impedire loro di andare avanti.

Nel video, i carri armati percorrono sulle strade di Bakhmach, che si trova a poco più di 180 km a nord-est della capitale ucraina di Kiev.

“Stanno gettando le loro biciclette sotto i carri armati russi”, dice una voce nel video.

Poi un uomo si mette davanti a uno e salta sopra. Il carro armato continua a andare in avanti finché l’uomo non salta giù, mette le mani sul carro e cerca di trattenerlo. Il carro armato si ferma all’improvviso e l’uomo si sposta davanti, inginocchiato davanti per ostacolarne il percorso.

Il carro armato si ferma ancora per un momento mentre i presenti sembrano trascinare l’uomo di lato. “La gente sta implorando i carri armati di fermarsi”, dice la voce nel video.

Ricomincia a muoversi, ma viene nuovamente affrontato da un altro ucraino che gli sta di fronte. “Si stanno solo gettando sotto le ruote”, dice la voce nel video, mentre si vedono altri spettatori che fanno gesti e urlano verso i carri armati.

Nel video si vedono le gambe dell’individuo che si trovava davanti al carro armato; sembravano essere saltati di nuovo sul carro armato.

Prima che il video si interrompa, il carro armato emette una nuvola nera di gas di scarico e continua ad andare avanti.