Ucraina. Colloquio telefonico tra Macron e Putin per porre fine alla “devastante aggressione”

AgenPress – Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto una telefonata con il suo omologo russo Vladimir Putin che è durata oltre due ore, ha detto martedì all’Eliseo.

Macron ha avvertito Putin delle conseguenze della guerra in Ucraina e ha chiesto la fine della “devastante aggressione”, secondo una dichiarazione dell’Eliseo. Ha anche “espresso la sua profonda preoccupazione per Mariupol” e per la situazione nella regione del Donbas, ha aggiunto. Ha anche “invitato la Russia a consentire l’ulteriore evacuazione della fabbrica di Azovstal”.

Secondo il Cremlino, Putin ha raccontato a Macron dell’andamento della “operazione speciale per proteggere il Donbas” e dell’evacuazione dei civili “trattenuti dai nazionalisti” dallo stabilimento Azovstal di Mariupol, usando termini per giustificare la sua invasione dell’Ucraina.

Putin ha sottolineato che, nonostante l'”impreparazione” delle autorità di Kiev, Mosca è ancora aperta al dialogo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ripetutamente affermato di voler parlare direttamente con Putin.

Secondo la dichiarazione del Cremlino, Macron ha sollevato la questione di garantire la sicurezza alimentare globale. Putin in risposta ha affermato che la situazione è complicata dalle sanzioni imposte dai paesi occidentali.