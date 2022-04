Ucraina. Concordati 9 corridoi per evacuare i civili dalle città assediate dalle truppe russe

- Advertisement -

AgenPress – Nove vie di evacuazione per i civili per lasciare le città ucraine assediate sono state concordate per giovedì, ha detto il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk in un post di Telegram.

Ha detto che sono state stabilite quattro rotte per Zaporizhzhia con un trasporto privato.

Mariupol a Zaporizhzhia

Berdiansk a Zaporizhzhia

Tokmak a Zaporizhzhia

Energodar a Zaporizhzhia

Nella regione di Luhansk saranno operative cinque rotte:

Severodonetsk a Bakhmut

Lysychansk a Bakhmut

Popasna a Bakhmut

Rubizne a Bakhmut

Hirske a Bakhmut

Vereshchuk ha detto che mercoledì non c’erano vie di evacuazione. “Nella regione di Zaporizhzhia, gli occupanti hanno bloccato gli autobus di evacuazione e nella regione di Luhansk stanno violando il cessate il fuoco”,