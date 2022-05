Ucraina. Conte: “Draghi riferisca in Parlamento prima di andare a Kiev o Washington”

- Advertisement -

AgenPress – “In che paese viviamo? Vi pare una notizia il fatto di chiedere che un premier vada in Parlamento prima di un viaggio importante come quello in programma a Washington o a Kiev?”. Così il leader M5s Giuseppe Conte torna sulla richiesta che il premier Draghi riferisca in Parlamento sulla posizione dell’Italia sul conflitto in Ucraina.

“Siamo molto preoccupati dall’escalation militare in Ucraina. Chiediamo che si svolgano con urgenza in Aula comunicazioni del presidente del Consiglio Draghi”, si chiede il capogruppo M5s Davide Crippa.

Il vicepresidente Andrea Mandelli ha risposto che avrebbe informato il presidente della Camera della richiesta avanzata da Crippa. Trattandosi di una richiesta di comunicazioni, il regolamento della Camera prevede che al termine di esse ci sia un voto su risoluzioni.