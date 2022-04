Ucraina. Conte, M5s sosteniamo appoggio militare, anche se “siamo nati” il giorno di San Francesco

- Advertisement -

AgenPress – “Per fortuna nostra sin dall’inizio abbiamo fatto due vertici politici e da quando abbiamo saputo dell’aggressione ad adesso siamo stati lineari: condanniamo questa aggressione che è contro tutti i principi elementari del diritto internazionale”.

Lo afferma il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte a Tg2Post. “Quindi sosteniamo con appoggio pieno l’Ucraina anche dal punto di vista militare anche se è un passaggio sofferto per noi, che siamo nati il giorno di San Francesco, abbiamo la pace come stella polare, ma non possiamo volgere la testa dall’altra parte”.

“Petrocelli è fuori dal movimento, ci saranno passaggi formali, ma posizione isolata”, ha aggiunto riferendosi al presidente della Commissione esteri del Senato Vito Petrocelli.