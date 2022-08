Ucraina. Di Maio incontra Zelensky e Kuleba. “L’Italia non abbandonerà il popolo ucraino contro l’invasione russa”

- Advertisement -

AgenPress – Luigi Di Maio, in missione in Ucraina, ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Di Maio, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito che “l’Italia non abbandonerà il popolo ucraino” e ha aggiunto che è fondamentale ricercare la via diplomatica “per ritrovare la pace e difendere la democrazia”.

Sull’invasione della Russia all’Ucraina “non ci sono posizioni ambigue che tengano. Se si vuole sostenere l’Ucraina la si sostiene dal punto di vista delle sanzioni alla Russia, dal punto di vista della resistenza ucraina, del supporto umanitario e del supporto finanziario”, ha poi detto nella conferenza stampa congiunta con il collega ucraino Dmitro Kuleba al termine della sua visita a Kiev.

“L’Italia è uno dei principali Paesi che hanno sostenuto l’Ucraina, la nostra società, coloro che sono dovuti fuggire dal conflitto. Ringrazio per la visita il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. E anche il governo della Repubblica italiana, personalmente il presidente del Consiglio Mario Draghi e tutta la società italiana per aver sostenuto l’indipendenza, e la sovranità dell’Ucraina”. Il vostro sostegno “è molto importante e prezioso per noi”.

Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky postando il video dell’incontro con il titolare della Farnesina al quale era presente anche l’ambasciatore italiano a Kiev Pierfrancesco Zazo.