Ucraina. Di Maio, non stiamo entrando in guerra. Con Zelensky tutto l’Occidente. Prenderemo il gas da altri Paesi

AgenPress – “No”, non stiamo entrando in guerra. “Stiamo rispondendo ad una richiesta di aiuto, fornendo supporto. E’ un paese invaso da Putin, è legittima difesa anche perché cittadini russi stanno protestando. Non stiamo entrando in guerra stiamo facendo arrestare Putin”. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio.

“L’unica cosa che deve sapere Putin è che dietro a Zelensky c’è tutto l’Occidente, che lui ha provato a dividere e non c’è riuscito”. Per rifornire l’Italia di gas e compensare i prevedibili tagli da parte della Russia l’Italia si è rivolta all’Algeria, ed è “Algeri che ci ha chiamato”, ma ci rivolgeremo anche ad altri Paesi.