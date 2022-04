Ucraina. Di Maio. “Smettiamola di dubitare di questi orrori. Dalla Russia allucinanti azioni di morte”

- Advertisement -

AgenPress – “Ancora orrori in Ucraina. Altri civili morti, anche bambini. Le bombe sulla stazione di Kramatorsk sono l’ennesima dimostrazione che la guerra russa è reale, le vittime sono vere. Ferma condanna. Tutti vogliamo la pace, non c’è più tempo da perdere: subito un cessate il fuoco”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Continuiamo a vedere immagini terribili, dall’Italia c’è assoluto sostegno all’accertamento di crimini di guerra. A Bucha non ci sono finzioni o effetti speciali, ci sono cadaveri di civili ucraini massacrati e trucidati per strada, è una vergogna mondiale. Bisogna smettere di seminare terrore. Ognuno è libero di pensarla come vuole, ma basta negare l’evidenza”, ha poi detto in un’intervista all’Avvenire.

“Dobbiamo smetterla di dubitare di questi orrori. L’esercito russo ha lanciato razzi su una stazione dove c’erano civili che stavano tentando di prendere un treno per andare via dall’Ucraina”, ha detto poi in diretta il programma di Rete 4 ‘Diario di guerra’, riferendosi alla strage di Kramatorsk.

“Ci sono atrocità che si possono documentare attraverso foto, video e testimonianze viventi: violenze sessuali, morte e tanto altro… È stata superata la linea rossa, quella umanitaria, e rischia di andare solo peggio. L’Italia sostiene una Difesa comune europea, sempre più urgente dinanzi a eventi come l’aggressione del governo russo in Ucraina. L’Europa deve rafforzare la sua Difesa, soluzione che va di pari passo con l’adozione di una politica estera comune. Le due cose sono imprescindibili. È fondamentale per garantire sicurezza dei Paesi membri”.

“Questa guerra rischia di essere lunga e logorante. L’esercito russo potrebbe contrattaccare il sud-est dell’Ucraina, in maniera ancora più aggressiva e violenta”, ha spiegato poi in un colloquio con il Foglio. “Putin ha la necessità di mostrare al suo popolo di essere vincitore: dobbiamo aspettarci che la sua guerra andrà ancora avanti”.

“Questa guerra deve finire, lavoriamo per una conferenza di pace, ma la pace si fa in due. E Putin sta dimostrando di non volere la pace. Continua con queste allucinanti azioni di morte, dobbiamo togliergli i soldi per finanziare questa guerra. Quanto accade a Bucha non sono effetti speciali è la verità”.