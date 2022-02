Ucraina. Dmytro Kuleba. “Insieme abbiamo sconfitto Hitler e sconfiggeremo anche Putin”

- Advertisement -

AgenPres – “Stranieri disposti a difendere l’Ucraina e l’ordine mondiale come parte della Legione Internazionale di Difesa Territoriale dell’Ucraina, vi invito a contattare le missioni diplomatiche straniere dell’Ucraina nei vostri rispettivi paesi. Insieme abbiamo sconfitto Hitler, e sconfiggeremo anche Putin.

Lo ha scritto oggi in un tweet il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, invitando i cittadini “stranieri” ad unirsi all’Ucraina per difendere il Paese.

- Advertisement -

In un altro twitter scrive: “Madri, mogli, figlie di soldati russi! Porta i tuoi uomini a casa. Sono venuti in una terra straniera per uccidere persone innocenti, per distruggere le nostre case. Il tuo potere sta mentendo. Il popolo ucraino li incontra con le armi, non con i fiori. Chiedi alle autorità di fermare la guerra di conquista, salva i tuoi cari!”