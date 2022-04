Ucraina. Dopo Borodyanka e Bucha, Guterres visita Irpin. “I civili pagano sempre il prezzo più alto”

- Advertisement -

AgenPress – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha visitato le aree fuori dalla capitale ucraina che hanno subito danni durante l’avanzata russa.

Parlando ai giornalisti giovedì in diversi punti, Guterres ha esortato la Russia a collaborare con la Corte penale internazionale. Questo dopo che i corpi di civili sono stati trovati in aree un tempo detenute dalle forze russe, alcuni colpiti con le mani legate.

Guterres ha anche affermato che “i civili pagano sempre il prezzo più alto” in qualsiasi guerra.

“Quando vedo quegli edifici distrutti, devo dire quello che provo. Ho immaginato la mia famiglia in una di quelle case ora distrutte e nere. Vedo le mie nipoti scappare in preda al panico, parte della famiglia alla fine è stata uccisa”, ha detto. “Quindi, la guerra è un’assurdità nel 21° secolo. La guerra è il male. E quando si vedono queste situazioni il nostro cuore, ovviamente, rimane con le vittime”.

Ha anche aggiunto: “Quando si parla di crimini di guerra, non possiamo dimenticare che il peggiore dei crimini è la guerra stessa”.

A Bucha, nel sito della fossa comune dietro una chiesa, Antonio Guterres è stato informato dell’uccisione di civili.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha detto: “Qui senti quanto sia importante per un’indagine e una responsabilità approfondite.

“Appoggio pienamente la Corte penale internazionale e faccio appello alla Federazione russa affinché accetti di collaborare con la CPI (la Corte penale internazionale). Ma quando si parla di crimini di guerra non possiamo dimenticare che il peggiore dei crimini è la guerra stessa”.

Dopo Borodyanka e Bucha, la terza tappa del capo delle Nazioni Unite è stata Irpin.

Lungo tutto il percorso ha attraversato scene di terribile distruzione: case, negozi, infrastrutture distrutte in rovine bruciate dalle bombe e dai combattimenti. Le forze russe hanno occupato il territorio qui vicino a Kiev per la maggior parte di marzo.

Il tenente generale Olexandr Pavlyuk, capo dell’amministrazione militare della regione di Kiev, ha affermato che è importante per Antonio Guterres vedere il danno con i propri occhi e ascoltare cosa è successo – e in modo che la Russia possa essere fermata.

Sebbene le truppe siano state respinte dalla capitale, i combattimenti nell’Ucraina orientale sono ora intensi e il generale ha affermato di temere che vengano commesse altre atrocità.

Il convoglio delle Nazioni Unite è ora tornato a Kiev per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky che in precedenza aveva criticato Guterres per aver visitato Mosca e Vladimir Putin prima, prima di vedere cosa hanno fatto le sue truppe qui.