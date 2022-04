Ucraina. E’ strage anche di animali rimasti senza cibo e acqua. Volontari ne salvano a decine

- Advertisement -

Fin dall’inizio della guerra, gli animali furono abbandonati, senza cibo né acqua. A causa dell’occupazione, è stato estremamente difficile arrivarci e UAnimals ha fissato una ricompensa di 50.000 grivna per coloro che possono raggiungere gli animali. Questo giorno è arrivato!

Fin dall’inizio della guerra, gli animali furono abbandonati, senza cibo né acqua. A causa dell’occupazione, è stato estremamente difficile arrivarci e UAnimals ha fissato una ricompensa di 50.000 grivna per coloro che possono raggiungere gli animali. Questo giorno è arrivato!

UAnimals ha trasferito il denaro promesso per aiutare gli animali salvati. Ringraziamo tutti i volontari coinvolti in questa operazione di salvataggio.

UAnimals ha trasferito il denaro promesso per aiutare gli animali salvati. Ringraziamo tutti i volontari coinvolti in questa operazione di salvataggio.

Gli animali sono esausti e in gravi condizioni. 27 di loro sono stati portati oggi in clinica da volontari, il resto degli animali è curato anche da attivisti e veterinari.

Gli animali sono esausti e in gravi condizioni. 27 di loro sono stati portati oggi in clinica da volontari, il resto degli animali è curato anche da attivisti e veterinari.

Gli aiuti umanitari sono stati nuovamente distribuiti a Kiev, questa volta a Obolon. Sono stati distribuiti 70 sacchi di cibo per cani.

Gli aiuti umanitari sono stati nuovamente distribuiti a Kiev, questa volta a Obolon. Sono stati distribuiti 70 sacchi di cibo per cani.