Ucraina. Erdogan, “accelerare diplomazia per porre fine alla guerra”

- Advertisement -

AgenPress – “Per porre fine alla guerra dobbiamo accelerare le azioni a livello diplomatico. Come Turchia abbiamo fatto molto per cercare di assicurare che il cessate il fuoco sia raggiunto”.

Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a proposito del conflitto tra Russia e Ucraina, durante una conferenza stampa congiunta, trasmessa dalla Tv di Stato Trt, con l’omologo polacco Andrzej Duda oggi in visita ad Ankara. Il presidente turco ha sottolineato il ruolo della Turchia nella Nato e ha citato un incontro tra i leader dell’Alleanza Atlantica in programma a Bruxelles il prossimo 24 marzo come importante occasione per discutere di come risolvere la crisi.

- Advertisement -

Durante la conferenza, il presidente Duda ha espresso apprezzamento per le iniziative diplomatiche messe in campo dalla Turchia nell’ambito della mediazione tra Mosca e Kiev per cercare di arrivare al cessate il fuoco. Il capo di Stato polacco ha affermato che ad oggi i profughi fuggiti dall’Ucraina hanno superato i 2 milioni e ha parlato di “una crisi dei rifugiati”. Duda ha lanciato un appello alla comunità internazionale per aiutare la Polonia nell’assistenza dei profughi che ospita e che “torneranno in Ucraina quando ci sarà la pace”.