Ucraina. Fleming (GB), la Cina non si allei troppo con la Russia in opposizione agli Stati Uniti

- Advertisement -

AgenPress – La Cina non deve allinearsi troppo alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Lo ha detto Sir Jeremy Fleming, capo del servizio di intelligence Gchq, omologo britannico dell’Nsa americana, in un discorso in Australia.

Sir Jeremy ha aggiunto che le aspirazioni della Cina a diventare una potenza di primo piano sulla scena globale non sono aiutate “da una stretta alleanza con un regime che ignora volontariamente e illegalmente” le regole internazionali e che quindi gli interessi a lungo termine dei due Paesi non sono gli stessi.

- Advertisement -

Il responsabile del Gchq ha ricordato che il presidente russo Vladimir Putin ha fatto una chiara “scelta strategica” nell’allinearsi con la Cina in opposizione agli Stati Uniti, vedendo nel partner dell’Estremo Oriente un fornitore di armi, tecnologia e un potenziale mercato per il suo petrolio e gas. Ma Pechino per ora ha una concezione “più sfumata” dell’intesa con Mosca continuando anche a guardare alle sue cruciali relazioni con l’Occidente.