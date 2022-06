Ucraina. Forze russe si ritirano da Isola dei Serpenti. Kiev: “la regione di Odessa è libera”

- Advertisement -

La Russia afferma di aver ritirato le sue truppe come “gesto di buona volontà” per dimostrare che non stava ostacolando le esportazioni di grano, ma l’Ucraina ha respinto tale affermazione, poiché Mosca ha continuato a bombardare i suoi depositi di grano.

“Il 30 giugno, in segno di buona volontà, le forze armate russe hanno completato i loro compiti sull’Isola dei Serpenti e hanno ritirato una guarnigione di stanza lì”, ha affermato il ministero della Difesa in una nota.

L’isola è esposta ad attacchi provenienti da tutte le direzioni dall’aria e dal mare, e la piccola guarnigione incaricata di difenderla – prima ucraini e poi russi – è stata definita da esperti militari “anatre sedute”.

Occupata dai russi il 24 febbraio, Snake Island si trova a soli 35 km (22 miglia) al largo della costa ucraina, ben entro il raggio di attacco di missili, artiglieria e droni dalla costa.