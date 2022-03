Ucraina, Garavini (IV): “Con Governo Draghi riaffermazione politica responsabile, da Conte solo populismo da slogan”

AgenPress. “In queste ore Conte conferma ciò che ha sempre fatto: seguire slogan facili. Governare è ben altro. È prendere decisioni anche per il futuro. Mettere in discussione il patto di maggioranza per opporsi alla scelta già assunta di aumentare le spese militari vuol dire inseguire del puro populismo.

L’Italia terrà fede agli impegni presi nella Nato. Non solo perché siamo fedelmente ancorati al patto atlantico. Ma prima di tutto perché rientra nel disegno più ampio della costruzione di una difesa europea. La cui importanza è stata resa più evidente dalla guerra in corso ai nostri confini.

Si tratta di investimenti mirati per la sicurezza del nostro Paese e della nostra Unione. Il tempo e i risultati ottenuti su pandemia ed economia parlano da soli. Non c’è confronto tra il governo Draghi e quello Conte”.

Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri e Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi.