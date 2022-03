Ucraina. Gb invia altri 2mila missili anticarro e 265 mln in aiuti per difendersi dalle truppe russe

- Advertisement -

AgenPress – La Gran Bretagna sta aumentando la fornitura di sistemi d’arma all’Ucraina in “risposta a ulteriori atti di aggressione da parte della Russia”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace.

La Gran Bretagna ha già consegnato 2.000 missili anticarro NLAW (Arma anticarro leggera di nuova generazione). Wallace ha detto ai parlamentari che il numero è stato aumentato a 3.615.

Inoltre Wallace ha affermato che il Regno Unito stava anche fornendo all’Ucraina una piccola partita di armi anticarro Javelin e stava esaminando la possibilità di inviare missili terra-aria Starstreak in Ucraina.

Ha affermato che il Regno Unito ha anche fornito armi leggere, giubbotti antiproiettile, caschi, razioni e forniture mediche all’Ucraina.

“A breve inizieremo la consegna di piccole spedizioni di missili Javelin anticarro”, ha affermato aggiungendo che tutte le armi sono considerate “sistemi difensivi” e sono “calibrate per non degenerare a un livello strategico”.

Il Regno Unito sta anche valutando la possibilità di fornire all’Ucraina missili antiaerei ad alta velocità Starstreak “in risposta alla loro richiesta. Il ministero della Difesa ritiene che questo sistema “rimarrà all’interno della definizione di armi difensive, ma consentirà alla forza accreditata di difendere al meglio i propri cieli”.

La Russia ha avuto successo solo in uno dei suoi obiettivi originali in Ucraina, secondo l’intelligence britannica e non è riuscita a eliminare le difese aeree ucraine, ha detto Wallace.

“Le forze armate ucraine hanno messo in piedi una forte difesa mobilitando l’intera popolazione. L’arrogante presupposto del presidente Putin secondo cui sarebbe stato accolto come il Liberatore è meritatamente crollato per quanto riguarda il morale delle sue truppe”.