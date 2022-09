Ucraina. Grossi (Aiea), ripetutamente violata l’integrità fisica della centrale di Zaporizhzhia

- Advertisement -

AgenPress – “L’integrità fisica della centrale” di Zaporizhzhia, occupata dai russi, “è stata violata”. Lo afferma il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, dopo l’ispezione avvenuta oggi.

“L’integrità fisica dell’impianto è stata ripetutamente violata”, ha aggiunto Grossi ai media al suo ritorno nel territorio controllato da Kiev. “È una cosa che non può continuare ad accadere”.

Un monitoraggio portato avanti nonostante i “rischi intrinseci” per il team di esperti e che ha fatto emergere le numerose criticità denunciate in queste settimane, subito rilevate da Grossi. Il suo allarme, lanciato dopo aver lasciato l’impianto, si accompagna all’annuncio che alcuni esperti dell’ente rimarranno “fino a domenica o lunedì”, oltre la scadenza di sabato indicata dai filorussi. Poi, però, l’auspicio di una “presenza permanente” per “stabilizzare la situazione e avere aggiornamenti regolari, affidabili, imparziali, neutrali” dovrà passare al vaglio degli uomini di Mosca, che insistono nel limitare lo spazio di manovra degli ispettori.