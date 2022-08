Ucraina. Guterres definisce “suicida” l’attacco alle centrali nucleari e in particolare intorno a quella di Zaporizhia

- Advertisement -

AgenPress – “Qualsiasi attacco alle centrali nucleari è una cosa suicida. Spero che questi attacchi finiscano. Allo stesso tempo, spero che l’AIEA possa accedere alla centrale” di Zaporijjia, la più grande d’Europa, teatro da venerdì scorso di bombardamenti i cui belligeranti russi e ucraini si sono reciprocamente accusati.

Lo chiede il segretario generale dell’Onu ha chiesto, in una conferenza stampa a Tokyo, di sospendere ogni operazione militare “suicida” alle centrali nucleari e in particolare intorno a quella di Zaporizhia, in Ucraina, in modo che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) possa accedervi.

Nell’ultima settimana, il segretario generale dell’Onu ha espresso più volte preoccupazione per i rischi nucleari. Riferendosi anche oggi alle tensioni tra Cina e Stati Uniti intorno a Taiwan, Guterres l’ha definita “una questione delicata” e ha chiesto “moderazione” e di “ridurre l’escalation”, una esortazione “estremamente importante nei giorni a venire”.