AgenPress – Ha suscitato indignazione tra gli ucraini lo scenario della Processione della Croce che è in corso al Colosseo dove una donna ucraina e una russa porteranno la croce per la riconciliazione. Anche i media cattolici ucraini si sono uniti alle critiche.

I media Internet come la TV in diretta dell’UGCC, la rivista cattolica CREDO, Radio Maria e EWTN Ucraina si sono rifiutati di trasmettere questa Processione della Croce dal Vaticano.

Fino a poco tempo, questi media coprivano quasi tutti gli eventi importanti del Vaticano. L’ultimo evento che ha attirato l’attenzione dei cattolici è stata la dedica del pontefice di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria.

Anche la RISU trasmetteva ogni anno la Processione della Croce, ma quest’anno abbiamo deciso di astenerci da questo, come hanno fatto le TV nazionali ucraine.

Come riportato, il servizio stampa della Santa Sede ha spiegato l’idea di condividere l’incrocio tra una donna ucraina e una russa alla XIII stazione come tentativo di riconciliazione. La Croce doveva essere portata da Iryna e Albina, che si sono trasferite in Italia due decenni fa e hanno lavorato insieme in un ospizio.

Il patriarca dell’Ugcc Sviatoslav, commentando lo scenario della Processione della Croce, ha osservato che questo tipo di gesti offerti in Vaticano è sostanzialmente impossibile.

“In primo luogo, devono smetterla di ucciderci, così possiamo parlare dei prossimi passi. Per riconciliarti, devi essere almeno vivo”, ha detto il primo gerarca dell’UGCC.

Anche il vescovo della diocesi RCC di Kiev e Zhytomyr Vitaly Krivitsky e il nunzio Visvaldas Kulbokas hanno condiviso l’opinione di molti connazionali secondo cui il tema della XIII in piedi provoca piuttosto dolore che unire i popoli in guerra.

Anche i vescovi ortodossi dell’Ucraina hanno parlato negativamente dell’idea della “riconciliazione forzata”, in particolare il portavoce dell’Ocu, l’arcivescovo Yevstratiy (Zoria) .

Gli ucraini ritengono che i gesti di riconciliazione siano possibili solo dopo la fine della guerra e il pentimento dei russi.