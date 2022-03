Ucraina. I russi distruggono una scuola a Zhytomyr. Sindaco: “non si fermano davanti a nulla”

- Advertisement -

AgenPress – Una scuola a Zhytomyr, nel nord dell’Ucraina, è stata colpita da un razzo russo venerdì mattina.

In una dichiarazione video, anche il sindaco di Zhytomyr Sergei Sukhomlin ha confermato l’attacco dicendo che gli aggressori russi “non si fermano davanti a nulla. Questa è una scuola. Piuttosto queste rovine sono un’ex scuola nella città ucraina di Zhytomyr”.



La notizia arriva dopo che almeno tre scuole nella seconda città più grande dell’Ucraina, Kharkiv, sono state colpite da attacchi militari russi martedì, secondo video e foto pubblicati sui social media. La CNN ha geolocalizzato e confermato l’autenticità dei video e delle foto.

Altri edifici che sono stati segnalati come distrutti durante l’invasione russa dell’Ucraina includono siti culturali come chiese, cattedrali e musei, in particolare nelle città di Kiev e Kharkiv, secondo una dichiarazione del Ministero della cultura e della politica dell’informazione ucraino.