AgenPress – Il ministero della Difesa russo afferma di aver effettuato attacchi missilistici contro la capitale ucraina, Kiev, avvertendo che attacchi come questo si intensificheranno in rappresaglia per quelli che ha definito “attacchi terroristici” o “atti di sabotaggio” ucraini in Russia.

La Russia afferma che i suoi missili da crociera marittimi hanno colpito durante la notte una fabbrica nella città, che produce sistemi di difesa aerea e missili anti-nave.

Di conseguenza, sono state distrutte le “officine per la produzione e riparazione di sistemi missilistici antiaerei a lungo e medio raggio, nonché missili anti-nave” dell’impianto, ha aggiunto il ministero in una nota pubblicata sul proprio canale Telegram. .

Giovedì, la Russia ha accusato l’Ucraina di aver inviato elicotteri attraverso il confine per attaccare diverse città russe.

La Russia ha colpito quella che ha descritto come una “struttura militare”.

“Stanotte una struttura militare alla periferia di Kiev è stata colpita da missili Kalibr a lungo raggio lanciati dal mare”, ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo, il Magg. Gen. Igor Konashenkov.

“A seguito dell’attacco allo Zhuliany Vizar, le officine dell’impianto di costruzione di macchine per la produzione e la riparazione di sistemi missilistici antiaerei a lungo e medio raggio sono state distrutte, così come missili anti-nave”, ha aggiunto Konashenkov.

L’esercito russo ha avvertito mercoledì che avrebbe colpito i “centri decisionali” ucraini – compresi quelli nella capitale ucraina – in risposta a ciò che la Russia ha affermato essere “tentativi di sabotaggio e attacchi” sul territorio russo.

Giovedì, funzionari russi hanno denunciato attacchi ucraini attraverso il confine all’interno della Russia, affermando che gli ucraini contrastati erano uno sforzo russo per creare una falsa narrativa per intensificare gli attacchi contro l’Ucraina.

Gli attacchi missilistici sulla capitale ucraina “aumenteranno in risposta alla commissione di qualsiasi attacco da parte del regime nazionalista di Kiev di natura terroristica o sabotaggio sul territorio russo”, ha detto venerdì Konashenkov, usando un linguaggio propagandistico per descrivere il governo ucraino.