Ucraina. I soldati russi hanno ucciso 197 bambini, 351 hanno riportato ferite di diversa gravità

AgenPress – In Ucraina , 197 bambini sono morti e più di 350 sono rimasti feriti nell’aggressione russa . Lo ha riferito l’ufficio del procuratore generale nel suo Telegram.

“Più di 548 bambini sono stati feriti in Ucraina dal 24 febbraio 2022 a causa dell’aggressione armata da parte della Federazione Russa. 197 bambini sono morti e 351 bambini sono stati feriti in varia misura. Queste cifre non sono definitive negli occupati temporaneamente e territori liberati”, si legge nel comunicato.

Secondo i dati ricevuti dai pubblici ministeri minorili, i bambini più colpiti erano nella regione di Donetsk – 115, Kiev – 105, Kharkiv – 81, Chernihiv – 54, Mykolaiv – 40, Kherson – 38, Luhansk – 36, Zaporizhia – 23, capitale – 16, Sumy – 16, Zhytomyr – 15.

In particolare, durante la registrazione dei reati commessi dall’esercito russo a Gostomel e Bucha, nella regione di Kiev, sono stati ritrovati i corpi di bambini di 4 e 10 anni feriti, nonché il corpo bruciato di un ragazzo di 17 anni.

Si è anche saputo che a febbraio, a un posto di blocco nella zona di Chornobyl militari russi hanno ucciso a colpi di arma da fuoco un’auto civile che si era fermata sul ciglio della strada. Un padre e suo figlio minorenne sono morti.

Inoltre, il numero di bambini uccisi nel bombardamento della stazione ferroviaria di Kramatorsk è salito a 7. Altri due bambini sono morti in ospedale.

A seguito di massicci bombardamenti e bombardamenti da parte delle forze armate della Federazione Russa di città e villaggi ucraini, 1.014 istituzioni educative sono state danneggiate, di cui 91 completamente distrutte.