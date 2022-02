Ucraina. In migliaia fuggono da Donbas in auto, autobus, a piedi. Schierato il 75% delle forze convenzionali russe

- Advertisement -

AgenPress – Gli sfollati dalle parti dell’Ucraina orientale controllate dai separatisti hanno continuato ad attraversare la Russia attraverso un posto di blocco domenica, entrando nella regione meridionale di Rostov in auto, autobus ea piedi.

Al posto di blocco Avila-Uspenka nella regione di Rostov, i residenti che hanno lasciato il Donbas sono stati accolti da rappresentanti del Ministero dei servizi di emergenza russo e da membri di un gruppo giovanile pro-Putin in un campo improvvisato.

Il traffico in uscita da Donetsk è stato moderato con famiglie che guidavano in auto con targa della Repubblica popolare di Donetsk e gruppi occasionali di sfollati che gocciolavano in piccoli gruppi da due a quattro persone, per lo più famiglie con bambini piccoli.

I servizi di emergenza locali russi hanno allestito caffetterie improvvisate, servizi igienici e docce, insieme a due file di tende gonfiabili improvvisate all’interno delle quali alcuni sfollati dormivano su letti a castello in attesa di essere portati in un altro alloggio.

Funzionari locali nella regione di Rostov hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo che i leader separatisti venerdì hanno ordinato l’evacuazione dei civili dalla regione.

Secondo l’ultima valutazione dell’intelligence statunitense, la Russia ora ha quasi il 75% delle sue forze convenzionali schierate contro l’Ucraina, ha detto alla Galileus Web un funzionario statunitense con conoscenza diretta dell’intelligence.

La concentrazione delle forze a breve distanza dall’Ucraina è molto insolita e parte del motivo per cui gli Stati Uniti ritengono che la Russia sia pronta ad attaccare, ha affermato il funzionario.

Ciò include circa 120 dei 160 gruppi tattici di battaglione o BTG stimati in Russia che sono posizionati entro 60 km dall’Ucraina, secondo il funzionario. Sebbene questa cifra rappresenti il ​​75% delle principali unità di combattimento della Russia, è meno della metà delle truppe totali dell’esercito russo.

Funzionari statunitensi hanno riferito che le truppe russe combinate con le forze separatiste potrebbero arrivare fino a 190.000 dispiegate in Ucraina.

Circa 35 dei 50 battaglioni di difesa aerea conosciuti sono schierati contro l’Ucraina. Inoltre, gli Stati Uniti stimano che circa 500 caccia e cacciabombardieri si trovino nel raggio d’azione dell’Ucraina, oltre a 50 bombardieri medio-pesanti.

Insieme, le forze russe ora superano di gran lunga le forze militari ucraine, secondo la valutazione.