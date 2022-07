Ucraina. Indagini su 21.000 presunti crimini di guerra commessi dalle truppe russe

- Advertisement -

Ha affermato che, sebbene il suo team stesse lavorando in regioni dell’Ucraina, non è stato in grado di indagare su tutti i casi “in modo corretto ed efficace” a causa della mancanza di accesso ad alcune persone e aree. Questo era un evidente riferimento ai territori dell’Ucraina occupati dalle truppe russe.

A maggio, Venediktova ha affermato che erano già stati identificati circa 600 sospetti e che erano iniziati 80 procedimenti giudiziari.

Il primo soldato russo processato in Ucraina, il sergente Vadim Shishimarin, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso un civile a maggio.

L’Ucraina afferma di aver scoperto numerose fosse comuni a Bucha, Borodyanka e in altre città vicino alla capitale Kiev che sono state brevemente sequestrate dalle truppe russe.