Ucraina. Iniziate le evacuazioni. “Non possiamo raccogliere i cadaveri fatti a pezzi dai cani, è un incubo”

AgenPress – Sono iniziate le evacuazioni di persone in fuga dalle città ucraine assediate lungo corridoi sicuri , mentre i funzionari delle Nazioni Unite hanno affermato che l’esodo dei rifugiati dall’invasione russa ha raggiunto i 2 milioni.

L’assalto russo ha intrappolato le persone all’interno di città a corto di cibo, acqua e medicine nel mezzo della più grande guerra terrestre in Europa dalla seconda guerra mondiale.

I precedenti tentativi di portare in salvo i civili sono crollati con nuovi attacchi. Ma martedì, il video pubblicato da funzionari ucraini mostrava autobus con persone che si muovevano lungo una strada innevata dalla città orientale di Sumy e autobus gialli con una croce rossa sopra nel porto meridionale di Mariupol. “La città ucraina di Sumy ha ricevuto un corridoio verde, è iniziata la prima fase di evacuazione”, ha twittato l’agenzia di comunicazione statale ucraina.

Quegli autobus sono diretti ad altre città dell’Ucraina, ma molte persone hanno invece scelto di fuggire dal paese. Safa Msehli, portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite, ha twittato che ora ne sono partiti 2 milioni, tra cui almeno 100.000 persone che non sono ucraine.

Con l’invasione ormai alla sua seconda settimana, le truppe russe hanno compiuto progressi significativi nell’Ucraina meridionale, ma si sono bloccate in alcune altre regioni. Soldati e volontari ucraini hanno fortificato la capitale, Kiev, con centinaia di posti di blocco e barricate progettate per contrastare un’acquisizione. Una pioggia costante di proiettili e razzi è caduta su altri centri abitati, incluso il sobborgo di Bucha a Kiev, dove il sindaco ha riferito di pesanti colpi di artiglieria.

“Non possiamo nemmeno raccogliere i corpi perché i bombardamenti delle armi pesanti non si fermano né giorno né notte”, ha detto il sindaco Anatol Fedoruk. “I cani stanno facendo a pezzi i corpi per le strade della città. È un incubo”.

In una delle città più disperate, Mariupol, circa 200.000 persone – quasi la metà della popolazione di 430.000 – sperava di fuggire.

Il centro di coordinamento della Russia per gli sforzi umanitari in Ucraina e il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk hanno entrambi affermato che questa mattina è stato concordato un cessate il fuoco per consentire l’evacuazione di alcuni civili, ma non era chiaro dove avrebbero portato tutti i corridoi, a causa del disaccordo tra le due parti.

Il centro di coordinamento russo ha suggerito che ci sarebbe più di un corridoio, ma che la maggior parte porterebbe alla Russia, direttamente o attraverso la Bielorussia. Alle Nazioni Unite, tuttavia, l’ambasciatore russo ha suggerito che si potrebbero aprire corridoi da diverse città e le persone potrebbero scegliere da sole quale direzione prendere.