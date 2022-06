Ucraina. “Intensi combattimenti di strada” a Sieverdonetsk, nel cuore del Donbass. “La situazione rimane difficile”

- Advertisement -

AgenPress – I russi hanno ora il controllo della maggior parte di Severodonetsk , l’epicentro della sanguinosa battaglia per la regione orientale del Donbas in Ucraina.

I combattimenti di strada hanno continuato a imperversare nella città orientale, dove i soldati russi e le truppe ucraine sono ancora impegnati in battaglia.

“La situazione rimane difficile. I combattimenti continuano, ma sfortunatamente la maggior parte della città è sotto il controllo russo. Alcune battaglie posizionali si stanno svolgendo nelle strade”, ha affermato Serhiy Haidai, il governatore della regione di Luhansk, che costituisce il Donbas insieme al vicino regione di Donetsk.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la lotta per la città strategica potrebbe dettare l’esito della guerra nell’est del paese.

“Severdonetsk rimane l’epicentro del confronto nel Donbas”, ha detto Zelensky durante il suo discorso notturno di mercoledì.

“Questa è una battaglia molto feroce, molto difficile… Probabilmente una delle più difficili di tutta questa guerra”, ha aggiunto. “In molti modi, il destino del nostro Donbas viene deciso lì”.

Severdonetsk si trova nel cuore del Donbass , una vasta regione industriale nell’Ucraina orientale che ha visto combattimenti intermittenti dal 2014, quando i separatisti sostenuti dalla Russia hanno preso il controllo di due territori lì: l’autodefinita Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk.

Haidai ha detto sabato che l’Ucraina aveva ancora il controllo dell’impianto chimico di Azot a Severodonetsk, dove si sarebbero rifugiate 800 persone, dopo che un funzionario sostenuto dalla Russia ha affermato che anche i combattenti ucraini erano intrappolati lì.

“La storia del blocco dello stabilimento di Azot è una bugia completa diffusa dai propagandisti russi”, ha detto Haidi sull’app di messaggistica di Telegram.

Rodion Miroshnik, un leader sostenuto dalla Russia dell’autoproclamata Repubblica popolare di Luhansk, ha affermato sabato che fino a 400 combattenti ucraini si stavano rifugiando nel complesso della fabbrica, nascondendosi accanto ai civili nei rifugi antiaerei, e che i negoziati per la loro resa e la cassaforte era in corso l’evacuazione dei civili.