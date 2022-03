Ucraina. Interrotta l’evacuazione a Mariupol. Le forze russe hanno ripreso i bombardamenti

- Advertisement -

AgenPress – Pavlo Kyrylenko, capo dell’amministrazione della regione di Donetsk, ha dichiarato su Facebook che il convoglio per evacuare i residenti di Mariupol non è stato in grado di lasciare la città.

“Il convoglio di evacuazione con i residenti locali non è mai stato in grado di lasciare Mariupol oggi: i russi hanno iniziato a raggruppare le loro forze e a bombardare pesantemente la città. È estremamente pericoloso evacuare le persone in tali condizioni”, ha detto Kyrylenko.

“Il convoglio con aiuti umanitari, che ha lasciato Zaporizhzhya verso Mariupol oggi, non ha ancora raggiunto la sua destinazione ed è attualmente in viaggio”.

L’evacuazione di Mariupol, nel sud dell’Ucraina, si è interrotta. Lo ha reso noto la Croce Rossa.

“In mezzo a scene devastanti di sofferenza umana a Mariupol, un secondo tentativo oggi di iniziare l’evacuazione di circa 200.000 persone dalla città è stato interrotto”, ha affermato in una nota il Comitato internazionale della Croce Rossa, che aveva aperto il passaggio dei civili nella città del sud-est accerchiata dai russi.

Ancora una volta, Mosca e Kiev si sono incolpate a vicenda per la mancata evacuazione dei civili. Secondo le autorità ucraine, i russi hanno continuato a bombardare le zone del passaggio dei civili. I separatisti del Donbass invece hanno riferito che sono state le forze ucraine a non aver rispettato il cessate il fuoco.