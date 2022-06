Ucraina. Kiev contro Macron che invita a non “umiliare la Russia”. Kuleba: “appello che umilia anche la Francia”

AgenPress – Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che è fondamentale che la Russia non venga umiliata affinché quando i combattimenti si fermeranno in Ucraina si possa trovare una soluzione diplomatica, aggiungendo che ritiene che Parigi svolgerà un ruolo di mediazione per porre fine al conflitto .

Macron ha cercato di mantenere un dialogo con il presidente russo Vladimir Putin dall’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca a febbraio. La sua posizione è stata ripetutamente criticata da alcuni partner orientali e baltici in Europa, poiché la vedono come un indebolimento degli sforzi per spingere Putin al tavolo dei negoziati.

“Non dobbiamo umiliare la Russia in modo che il giorno in cui i combattimenti cesseranno possiamo costruire una rampa di uscita con mezzi diplomatici”, ha detto Macron in un’intervista ai giornali regionali pubblicata sabato. “Sono convinto che il ruolo della Francia sia quello di essere una potenza di mediazione”.

Macron ha parlato regolarmente con Putin dall’invasione come parte degli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco e avviare un negoziato credibile tra Kiev e Mosca.

“Penso, e gli ho detto, che sta commettendo un errore storico e fondamentale per la sua gente, per se stesso e per la storia”.

La Francia ha sostenuto l’Ucraina militarmente e finanziariamente, ma fino ad ora Macron non è stato a Kiev per offrire un sostegno politico simbolico come altri leader dell’UE, cosa che l’Ucraina ha voluto che facesse. Macron ha detto che non aveva escluso di andare.

Parigi invia armi offensive tra cui il cannone dell’obice Caesar prelevato dalle scorte dell’esercito francese. Macron ha detto di aver chiesto ai produttori di armi di accelerare la produzione.

Il ministro degli Esteri Kuleba ha affermato in un tweet che “gli appelli per evitare l’umiliazione della Russia possono solo umiliare la Francia e ogni altro Paese che lo richiederebbe”.

Kiev afferma che la Russia non deve ottenere concessioni territoriali dall’Ucraina, poiché l’invasione russa è stata condannata a livello internazionale come un’aggressione brutale.