Ucraina. Kiev invita i cittadini che vivono in Russia a lasciare il paese per i crescenti timori di guerra

La Russia ha iniziato a evacuare la sua ambasciata a Kiev e lì ha abbassato la bandiera. I paesi occidentali hanno annunciato una serie di sanzioni contro la Russia per aver riconosciuto le cosiddette repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk nell’Ucraina orientale come stati indipendenti e per aver ordinato alle truppe operazioni di “mantenimento della pace” – un’affermazione respinta dal Segretario generale delle Nazioni Unite e denunciata come sciocchezze da parte dell’Occidente.