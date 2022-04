Ucraina. Klaus Davi: “Putin va trattato come capo ‘Ndrangheta”

- Advertisement -

“Porgere l’altra guancia non serve”

AgenPress. “La mia ammirazione per il Santo Padre e per la sua incessante attività pro pace è totale. Così come ammiro il popolo calabrese e in generale tutto il Sud per la prova di straordinaria umanità che sta dimostrando verso gli ucraini.

Ma, detto questo, non bisogna mai dimenticare con chi abbiamo a che fare. Putin è un dittatore spietato. Con lui porgere l’altra guancia temo che serva a poco. Sono andato a casa di importanti capi mafia, li ho incontrati e intervistati bussando alla loro porta. Ma se fossi andato facendo inchini o atti di sottomissione avrei ottenuto poco.



Un confronto lo puoi ottenere solo con un approccio energico e deciso. Non è gente che si fa intenerire”.

Lo ha dichiarato Klaus Davi, intervistato dalla trasmissione Rai “TGR Calabria – Buongiorno Regione”.

Davi ha poi aggiunto: “Per questo è fondamentale continuare a sostenere militarmente anche gli ucraini. Trattare in condizioni di debolezza serve a poco. Funziona così anche con la mafia. Le regole sono esattamente le stesse”.