Ucraina. La Banca Mondiale stima 60 miliardi di dollari di danni alle infrastrutture

AgenPress – La Banca Mondiale ha affermato che una prima stima mostra che i danni fisici agli edifici e alle infrastrutture dell’Ucraina causati dalla guerra hanno raggiunto circa $ 60 miliardi.

La stima non include i crescenti costi economici della guerra. L’importo continuerà ad aumentare con il procedere della guerra, ha affermato giovedì il presidente della Banca mondiale David Malpass in una conferenza.

Nel suo discorso virtuale alla conferenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha anche affermato che il paese aveva bisogno di circa 7 miliardi di dollari al mese per compensare le sue perdite economiche ora e “centinaia di miliardi di dollari per ricostruire tutto questo in seguito”.

Zelensky ha chiesto ai paesi che hanno imposto sanzioni e congelamenti sui beni russi di utilizzare quei soldi per aiutare a ricostruire l’Ucraina dopo la guerra e per pagare le perdite subite da altri paesi.