Ucraina. La CIA prevede un attacco russo il 16 febbraio. Descritte le rotte e le singole unità

- Advertisement -

AgenPress – I servizi di intelligence statunitensi hanno lanciato l’ avvertimento più urgente agli alleati della NATO di un imminente attacco russo all’Ucraina.

Secondo le informazioni SPIEGEL, sia i servizi segreti statunitensi CIA che le forze armate statunitensi hanno informato il governo federale e altri stati della NATO nel corso di venerdì che, sulla base di nuove informazioni, si temeva che l’attacco potesse aver luogo già mercoledì prossimo.

I militari e i diplomatici occidentali hanno detto in serata che i servizi segreti statunitensi avrebbero apparentemente intercettato le indicazioni che la leadership russa aveva preparato l’esercito per mercoledì prossimo. Al momento non si può dire con certezza se questa rappresenti già una decisione.

- Advertisement -

Alla conferenza stampa della Casa Bianca, Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale di Joe Biden, ha rifiutato di commentare questi rapporti. Un attacco potrebbe avvenire in qualsiasi momento, anche prima della fine dei Giochi Olimpici. Tuttavia, ha sottolineato: “Non stiamo dicendo che il presidente Putin abbia preso una decisione definitiva”, ma uno è in una “situazione urgente”.