Ucraina. La Croce Rossa non riesce a raggiungere Mariupol. Bisogna assicurare percorsi sicuri

AgenPress – Il capo del Comitato Internazionale della Croce Rossa in Ucraina ha detto che la sua squadra non è stata in grado di raggiungere la città portuale assediata di Mariupol la scorsa settimana nonostante ci abbia provato per cinque giorni.

Pascal Hundt ha detto a Sky News che le condizioni di sicurezza non erano buone, il che ha portato la squadra a girare a circa 20 km dalla città meridionale.

Ha detto che hanno raccolto i rifugiati lungo la strada e le auto private si sono unite al convoglio sotto la bandiera della Croce Rossa, con più di 1.000 persone che hanno finalmente raggiunto Zaporizhzhia.

“Serviranno molte più operazioni di questo tipo nei prossimi giorni e settimane”, ha aggiunto: “E’ urgente assicurare un percorso sicuro per queste persone”. Hundt ha spiegato anche che dopo l’attacco missilistico alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, “è peggiorata con sempre più persone che usano le auto private anziché il treno per fuggire all’avanzata russa”.