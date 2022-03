Ucraina. La metà di tutti i bambini è stata sfollata da inizio invasione russa

- Advertisement -

AgenPress – Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, un bambino ucraino su due è stato sfollato da quando la Russia ha iniziato la sua invasione il 24 febbraio.

“È sbalorditivo”, ha detto il portavoce dell’UNICEF James Elder. “Dall’inizio della guerra un mese fa, su ogni ragazzo e ragazza del Paese, uno su due ora ha dovuto fuggire dalle proprie case”.

È una situazione che non abbiamo mai visto prima, non a memoria d’uomo, ed è quasi impossibile affrontarla”.

L’UNICEF sta cercando di ottenere coperte, pastiglie per la purificazione dell’acqua, generatori, forniture mediche e kit ostetrici per le madri che partoriscono nel paese.

“A meno che la guerra non si fermi, a meno che non si fermino gli attacchi indiscriminati, vedremo più bambini strappati dalle loro case e dai bombardamenti”.

Più di 2 milioni di rifugiati ucraini sono entrati in Polonia da quando le forze russe hanno invaso l’Ucraina un mese fa.

È “la crisi di sfollamento più veloce che abbiamo visto dalla seconda guerra mondiale”, ha affermato giovedì l’International Rescue Committee in una dichiarazione.

L’IRC ha affermato che la Polonia ha “agito rapidamente” per legalizzare il soggiorno degli ucraini e per fornire l’accesso a servizi sociali come assistenza sanitaria, istruzione e assistenza finanziaria.