Ucraina. La moglie dell’uomo ucciso al soldato russo: perché siete venuti? Chiesto l’ergastolo

- Advertisement -

AgenPress – Il processo a Vadim Shishimarin, per il quale la pubblica accusa ha chiesto l’ergastolo, è iniziato oggi con l’ incontro con la vedova dell’uomo che ha ucciso.

Davanti ai tre giudici del tribunale distrettuale Solomyansky della capitale ucraina ha reso la sua testimonianza anche Kateryna Shelipova, vedova dell’uomo ucciso mentre andava in bicicletta villaggio di Chupakhivkai.

- Advertisement -

Si è alzata in tribunale e ha chiesto al soldato cosa avesse provato quando aveva ucciso suo marito Oleksandr, e si è pentito del suo crimine?

Il soldato ha risposto che ha ammesso la sua colpa e ha chiesto perdono. “Ma capisco che non sarai in grado di perdonarmi”.

‘Dimmi per favore, perché voi [russi] siete venuti qui? Per proteggerci?’, ha chiesto, citando la giustificazione di Vladimir Putin per l’invasione dell’Ucraina.

- Advertisement -

‘Proteggici da chi? Mi hai protetto da mio marito, che hai ucciso?”.

“Sì, riconosco la mia colpa. Capisco che non sarai in grado di perdonarmi, ma mi dispiace”, ha detto Shishimarin. Ha anche detto che provava “vergogna”.

La donna ha interrogato il soldato russo sul motivo per cui è venuto in Ucraina, chiedendo retoricamente: “Sei venuto a difenderci? Da chi? Mi hai difeso da mio marito che hai ucciso? Mio marito lavorava come trattorista, non avevamo armi. Era in abiti civili. Con mio marito ho perso tutto, era il mio protettore”.

“Ci è stato ordinato di venire con la colonna, cosa seguirà non lo sapevo”, ha detto Shishimarin, accusato di crimini di guerra e omicidio premeditato di un civile di 62 nella regione di Sumy nei primi giorni dell’invasione: ha detto che all’inizio si è rifiutato di sparare, ma gli è stato ordinato ed è stato minacciato da un altro soldato.