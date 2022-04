Ucraina. La situazione a Borodyanka è “più terribile” di Bucha. Zelensky: Mosca non conosce diritti umani

- Advertisement -

AgenPress – Le forze ucraine affermano che, avendo riconquistato le città vicino a Kiev precedentemente occupate dalle forze russe, stanno scoprendo sempre più atrocità.

La scoperta della scorsa settimana di corpi sparsi per le strade di Bucha ha suscitato proteste globali e accuse di genocidio.

Durante la notte, il presidente ucraino Zelensky ha affermato che nella città di Borodyanka la situazione era “significativamente più terribile” che a Bucha.

Non ha fornito ulteriori dettagli, ma si teme che centinaia di persone siano uccise negli scioperi. Come abbiamo riportato in precedenza, finora 26 corpi sono stati estratti dalle macerie.

Nel suo discorso notturno, il presidente Volodymyr Zelensky ha elogiato gli ucraini per il loro coraggio, che secondo lui dovrebbe essere diffuso in tutto il mondo.

“Se tutti nel mondo avessero almeno il 10% del coraggio che abbiamo noi ucraini, non ci sarebbe alcun pericolo per il diritto internazionale. Non ci sarebbe alcun pericolo per la libertà delle nazioni. Diffonderemo il nostro coraggio”, ha detto.

Ha aggiunto che “essere coraggiosi è il nostro marchio”, mentre chiede anche al mondo di imporre sanzioni più audaci alla Russia.

Ha anche affermato che “la sanzione più forte contro la Russia di tutte” è più spedizioni di armi da usare contro la Russia.

Ha anche commentato la notizia che la Russia era stata sospesa dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

“La Russia da tempo non ha nulla a che fare con il concetto di diritti umani. Forse un giorno questo cambierà”.

“Ma finora lo stato russo e l’esercito russo sono la più grande minaccia del pianeta alla libertà, alla sicurezza umana, al concetto di diritti umani in quanto tali. Ovviamente”.