Ucraina. Le autorità chiedono alla popolazione di resistere. Distribuite 18.000 mitragliatrici ai volontari di Kiev

AgenPress – Mentre le forze russe avanzano verso la capitale ucraina, le autorità chiedono alla popolazione di fare tutto il possibile per resistere alle truppe degli invasori.

Sia il ministero della Difesa che il ministero dell’Interno chiedono ai residenti di Kiev di “informarci sui movimenti delle truppe, preparare bombe molotov e neutralizzare il nemico”.

Sui social del ministero dell’Interno è stato pubblicato un volantino con le istruzioni passo passo su come realizzare bombe a benzina.

Il consigliere del ministero dell’Interno Vadym Denysenko afferma che 18.000 mitragliatrici “sono state distribuite a Kiev a tutti i volontari, a tutti coloro che vogliono difendere la nostra capitale con le armi in pugno”.

“L’equipaggiamento militare ucraino sta entrando ora a Kiev per difenderla. Chiedo a tutti i residenti di Kiev – per favore, non filmatelo, non filmatene i movimenti. Questo è necessario per proteggere la nostra città”.

