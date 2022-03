Ucraina. Le truppe russe occupano Kherson. Imposto il coprifuoco. Sindaco, “non provocate i soldati”

Kolykhaev ha invitato i residenti a seguire le condizioni stabilite dalle forze russe al fine di “tenere sventola la bandiera ucraina”.

Le truppe russe hanno interamente catturato la sede dell’amministrazione regionale di Kherson. Lo denuncia il governatore Hennadiy Lahuta, secondo quanto riportano la Bbc e i media ucraini. Il governatore ha detto che il palazzo è stato sequestrato dalle truppe russe.

“Tuttavia non abbiamo smesso di fare il nostro lavoro. Lo staff operativo regionale, che io guido, continua a lavorare per risolvere questioni urgenti per aiutare i residenti della regione. Stiamo aspettando aiuti umanitari. Per favore non credete alle fake e non fatevi prendere dal panico”.