Ucraina. Le truppe russe occupano metà Severodonetsk. Sindaco, 13mila persone in trappola senza cibo e luce

AgenPress – Le forze russe hanno occupato metà di Severdonetsk, la città dell’Ucraina orientale che è la chiave degli sforzi di Mosca per completare la cattura della regione industriale del Donbas

“Da una settimana i russi bombardano senza sosta e ora si combatte nelle strade, nelle case. Sono entrati in città e l’hanno trasformata in una trappola”, non è ancora conquistata: “I soldati ucraini stanno difendendo con orgoglio ogni angolo, ma rischia di finire male. C’è un dispiegamento di forze russe che non ci immaginavamo, speriamo che i nostri resistano”. E’ il racconto del sindaco di Severodonetsk, Oleksandr Struk, che in un’intervista al Corriere della Sera dice che la sua città potrebbe essere “la prossima Mariupol: raderanno tutto al suolo”.

“La città viene essenzialmente distrutta blocco dopo blocco”, ha detto Oleksandr Striuk. Ha detto che i pesanti combattimenti di strada sono continuati e gli sbarramenti di artiglieria hanno minacciato la vita dei circa 13.000 civili che ancora si rifugiavano nella città in rovina che un tempo ne ospitava più di 100.000.

Gli risulta che in città siano rimaste “12 o 13 mila” persone, “sono gli ultimi degli ultimi”: quelli che non hanno abbastanza soldi e non sanno dove andare. Spiega che in città “non c’è elettricità da tre settimane, manca l’acqua e le scorte di cibo stanno per finire, dureranno due o tre giorni. Se va avanti così e i russi non ci daranno una tregua la gente morirà non solo per i bombardamenti ma anche per la fame”.

Sevierdonetsk è importante per gli sforzi russi per catturare il Donbas prima che arrivino altre armi occidentali per rafforzare la difesa dell’Ucraina. I separatisti sostenuti da Mosca combattono le truppe ucraine nella regione da otto anni e detengono aree di territorio anche prima dell’invasione.

La città che si trova a 145 chilometri (90 miglia) a sud del confine russo, in un’area che è l’ultima sacca sotto il controllo del governo ucraino nella regione di Luhansk. Il Donbas è composto dalle regioni di Luhansk e Donetsk.

Striuk ha detto che più di 1.500 residenti sono morti per varie cause dall’invasione russa dell’Ucraina alla fine di febbraio. Gli sforzi di evacuazione da Sievierdonetsk sono stati interrotti a causa dei bombardamenti.

“I civili muoiono a causa degli attacchi diretti, delle ferite da frammentazione e sotto le macerie degli edifici distrutti, poiché la maggior parte degli abitanti si nasconde negli scantinati e nei rifugi”, ha detto Striuk.

L’elettricità è stata interrotta e le persone hanno bisogno di acqua, cibo e medicine, ha detto il sindaco: “Ci sono scorte di cibo per diversi giorni, ma il problema è come distribuirle”.

Nel suo discorso video notturno, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che la situazione nel Donbas rimane “estremamente difficile” poiché la Russia ha messo lì la “massima potenza di combattimento” del suo esercito.